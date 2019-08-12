Павлюченко: мне кажется, «Ахмат» испугался «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу красно-белых в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба.

«Ахмат» выглядел очень плохо, мне кажется, они испугались «Спартак» и поэтому так выглядели. «Спартак» смотрелся лучше и солиднее. Нравится игра в атаке у красно-белых. Бакаев и Шюррле становятся лидерами «Спартака». «Спартак» сыграл на высоком уровне», — приводит слова Павлюченко Sport24.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.