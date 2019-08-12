Каборе: надеюсь, Н’Жье сможет адаптироваться в «Динамо» как можно скорее
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе поделился мнением о камерунском нападающем столичного клуба Клинтоне Н’Жье.
«Н’Жье — хорошее приобретение для «Динамо». Он многое даст нам — пас, скорость. В «Лионе», «Марселе» и «Тоттенхэме» Клинтон качественно себя показывал. Надеюсь, он сможет адаптироваться как можно скорее», — приводят слова полузащитника «Известия».
Клинтон Н’Жье перешёл в «Динамо» из французского «Марселя». Сумма трансфера составила € 6 млн. 25-летний футболист заключил с российским клубом четырёхлетний контракт.
В минувшем камерунский форвард в составе «Марселя» принял участие в 21 матче. На счету нападающего 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Футболист также выступал за «Лион».
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