Назаров спел о победе «Спартака» над «Ахматом»
Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором спел песню, посвящённую победе красно-белых в выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги над «Ахматом» (3:1).
«Как на грозный Терек, как на Терек в Грозный
Высадился новый, необузданный «Спартак»
И на чистом поле засияли звёзды
Звёздочки надежды, разгоняющие мрак.
Эх, любо, братцы, любо, любо братцы жить
С нашим Зелимханом не приходится тужить
Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы жить
С нашим атаманом не приходится тужить.
И была атака равной обороне
И мячи свистели, словно шашки наголо
И была команда дружным эскадроном
И лихое счастье эту удаль берегло. Эх, любо!».
Видео доступно на «Чемпионате».
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
- 12 августа 2019
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