Назаров спел о победе «Спартака» над «Ахматом»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором спел песню, посвящённую победе красно-белых в выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги над «Ахматом» (3:1).



«Как на грозный Терек, как на Терек в Грозный

Высадился новый, необузданный «Спартак»

И на чистом поле засияли звёзды

Звёздочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо братцы жить

С нашим Зелимханом не приходится тужить

Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы жить

С нашим атаманом не приходится тужить.

И была атака равной обороне

И мячи свистели, словно шашки наголо

И была команда дружным эскадроном

И лихое счастье эту удаль берегло. Эх, любо!».

Видео доступно на «Чемпионате».