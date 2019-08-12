«Мы не должны позволить испортить футбол». Тренер «Вулверхэмптона» против VAR

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о введении системы видеоповторов в английской Премьер-лиги после матча 1-го тура с «Лестер Сити» (0:0), в котором гол его команды был отменён после использования VAR.



«Я не видел повтора отменённого гола, но я доверяю судьям. Что мы можем сделать? У них есть возможность пересматривать моменты. Но в чём я точно уверен, так это в том, что мы не должны позволить VAR испортить эту игру. Вещи, которых не было раньше, не должны появиться сейчас.



Сейчас у нас прекрасная лига, мы не можем потерять её. Болельщики приходят на стадион, чтобы посмотреть футбол, а не чтобы праздновать отменённые голы. Это не настоящие футбольные эмоции. Обычно люди празднуют забитые голы. Такие ситуации не лучшим образом сказываются на атмосфере. К тому же просмотр повтора занимает много времени», — цитирует Нуну Goal.com.

«Лестер» — «Вулверхэмптон»: видеообзор лучших моментов матча