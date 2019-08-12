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Аджоев: те, кто переживает за «Арсенал» сейчас, — наши самые надёжные друзья

Аджоев: те, кто переживает за «Арсенал» сейчас, — наши самые надёжные друзья
Футбол / РПЛ 0

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Получилась непростая игра, которая держала в напряжении до самых последних минут. Для нас сейчас самое главное – набирать очки, поэтому крайне важно, что удалось одержать победу в этом матче. В турнирную таблицу мы пока не смотрим. Требования заключаются в том, что каждый должен выкладываться по максимуму. Благодарен всем болельщикам, которые поддерживают «Арсенал». Те, кто переживает за нас сейчас, – это наши самые надёжные друзья», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Арсенал», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Уфа» (4) — 13-е.

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