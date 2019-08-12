Аджоев: те, кто переживает за «Арсенал» сейчас, — наши самые надёжные друзья
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Уфой» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ.
«Получилась непростая игра, которая держала в напряжении до самых последних минут. Для нас сейчас самое главное – набирать очки, поэтому крайне важно, что удалось одержать победу в этом матче. В турнирную таблицу мы пока не смотрим. Требования заключаются в том, что каждый должен выкладываться по максимуму. Благодарен всем болельщикам, которые поддерживают «Арсенал». Те, кто переживает за нас сейчас, – это наши самые надёжные друзья», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Арсенал», набрав 10 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Уфа» (4) — 13-е.
- 12 августа 2019
-
12:31
-
12:22
-
12:07
-
12:06
-
11:53
-
11:42
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:07
-
09:47
-
09:39
-
09:26
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:50
-
07:39
-
06:40
-
06:24
-
05:59
-
05:37
-
05:23
-
04:46
-
04:28
-
03:44
-
03:11
-
02:50
Партнерский контент