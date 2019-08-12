«Атлетик» продлил контракт со своим форвардом до 2028 года
«Атлетик» объявил о продлении контракта с нападающим Иньяки Уильямсом. Как сообщает официальный сайт испанской команды, новое соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года. В контракте 25-летнего игрока прописаны отступные в размере € 135 млн.
Срок прежнего соглашения был рассчитан до 2025 года. Уильямс выступает за «Атлетик» с 2015 года. В клуб из Бильбао он перешёл из «Басконии». В минувшем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 41 матче. На его счету 14 забитых мячей и 5 результативных передач. В составе сборной Испании форвард сыграл один матч.
Ранее в СМИ сообщалось, что к форварду проявляет «Манчестер Юнайтед», который был готов заплатить за Уильямса € 88 млн.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда «Атлетика» Уильямса € 88 млн
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