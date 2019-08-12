Кейн рассказал, что поможет «Тоттенхэму» побороться за победу в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил уверенность, что команда способна побороться за победу в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.



«В прошлом сезоне мы некоторое время конкурировали с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», но после января они оторвались от нас. В этот раз нам необходимо лучше стартовать. Они уже одержали победу в своих матчах, так что нам важно не отставать как можно дольше. Мы верим, что можем пройти всю дистанцию и выиграть титул, но впереди долгий путь. Именно для этого мы покупаем футболистов – чтобы усиливать состав и увеличивать конкуренцию.



Сейчас у «Тоттенхэма» хороший и голодный до побед состав. Все находятся в отличной форме и готовы идти вперёд. Новичкам нужно сделать свой вклад, и им это уже удалось», — приводит слова Кейна Goal.com.



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