Кейн рассказал, что поможет «Тоттенхэму» побороться за победу в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил уверенность, что команда способна побороться за победу в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.
«В прошлом сезоне мы некоторое время конкурировали с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», но после января они оторвались от нас. В этот раз нам необходимо лучше стартовать. Они уже одержали победу в своих матчах, так что нам важно не отставать как можно дольше. Мы верим, что можем пройти всю дистанцию и выиграть титул, но впереди долгий путь. Именно для этого мы покупаем футболистов – чтобы усиливать состав и увеличивать конкуренцию.
Сейчас у «Тоттенхэма» хороший и голодный до побед состав. Все находятся в отличной форме и готовы идти вперёд. Новичкам нужно сделать свой вклад, и им это уже удалось», — приводит слова Кейна Goal.com.
- 12 августа 2019
-
12:31
-
12:22
-
12:07
-
12:06
-
11:53
-
11:42
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:07
-
09:47
-
09:39
-
09:26
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:50
-
07:39
-
06:40
-
06:24
-
05:59
-
05:37
-
05:23
-
04:46
-
04:28
-
03:44
-
03:11
-
02:50