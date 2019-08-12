Агент Сигурдссона рассказал о состоянии игрока перед дерби со «Спартаком»

Бьярки Гуннлаугссон, агент исландского полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона, рассказал о состоянии футболиста перед матчем 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Исландец получил травму в домашней игре 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0).
Сигурдссон покинул поле со слезами на глазах, но без посторонней помощи. Вместо него вышел полузащитник Константин Кучаев.
«По первоначальным прогнозам, у Арнора ничего серьёзного, просто сильный ушиб. Сегодня-завтра он пройдёт обследование, тогда всё станет окончательно ясно», — сказал агент в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сигурдссон перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Норрчёппинга». Сумма трансфера составила € 4 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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