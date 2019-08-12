«Монако» расстался со своим спортивным директором

«Монако» на своём официальном сайте объявил об уходе Майкла Эменало с поста спортивного директора клуба.



Контракт между монегасками и функционером был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.



«Эменало поблагодарил «Монако» за возможность познакомиться с чемпионатом Франции и пожелал команде и её болельщикам успешного сезона. Клуб также благодарит Майкла за его отношение к делу и желает ему всего наилучшего в следующих проектах», — говорится в сообщении монегасков.



Эменало работал в «Монако» с ноября 2017 года. В клуб он пришёл после 10 лет работы в лондонском «Челси».



«Монако» в 1-м туре французской Лиги 1 потерпел разгром в домашнем матче с «Лионом» (0:3). В следующем туре команде предстоит сыграть на выезде с «Метцем».

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