«Динамо» сообщило о результатах медобследования Шунина

«Динамо» в социальной сети сообщило о состоянии вратаря Антона Шунина, который не смог доиграть домашний матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». 32-летний игрок получил травму в моменте с голом нападающего гостей Артёма Дзюбы на 10-й минуте. Вратарь попросил замену, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Игорь Лещук.

«Антон Шунин, получивший травму в матче „Динамо“ — «Зенит», прошёл обследование в одной из столичных клиник. По его итогам у Антона диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Медицинский штаб клуба работает над скорейшим возвращением вратаря в строй», — говорится в официальном «твиттере» клуба.

«Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь ещё сильнее. Будем болеть за «Динамо» вместе!» — написал Шунин в «Инстаграме».