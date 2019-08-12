«Динамо» сообщило о результатах медобследования Шунина

«Динамо» в социальной сети сообщило о состоянии вратаря Антона Шунина, который не смог доиграть домашний матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». 32-летний игрок получил травму в моменте с голом нападающего гостей Артёма Дзюбы на 10-й минуте. Вратарь попросил замену, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле вышел Игорь Лещук.
«Антон Шунин, получивший травму в матче „Динамо“ — «Зенит», прошёл обследование в одной из столичных клиник. По его итогам у Антона диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Медицинский штаб клуба работает над скорейшим возвращением вратаря в строй», — говорится в официальном «твиттере» клуба.
«Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация. Спасибо команде и всем болельщикам за поддержку. Я вернусь ещё сильнее. Будем болеть за «Динамо» вместе!» — написал Шунин в «Инстаграме».
- 12 августа 2019
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