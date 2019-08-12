Гендиректор «Ахмата»: оскорбление судьи? Мы же на стадионе, а не в театре
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал инцидент в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:3), когда недовольный работник «Ахмат-Арены» оскорбил судью через микрофон.
«Высказывание сотрудника в дикторской? Он принёс свои извинения. Его уже уволили. Сейчас слишком сильно акцентируют на этом внимание. У нас на стадионах болельщики кричат вещи и похуже. А тут один человек крикнул на эмоциях… Мы же на стадионе, не в театр пришли.
Да, он сорвался, не сдержался, это его не красит, и он не должен был это делать. Но на некоторых встречах целые сектора скандируют более нелицеприятные вещи. Я никого не оправдываю, просто необходимо с этим бороться», — цитирует Айдамирова Sport24.
Уволенный работник «Ахмат-Арены» объяснил, почему оскорбил судью через микрофон
- 12 августа 2019
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