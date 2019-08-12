Хусаинов: гол «Ахмата» «Спартаку» забит с нарушением, а Швеца надо было удалять

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судьи Алексея Сухова в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги грозненского «Ахмата» с московским «Спартаком» (1:3).
«Гол «Ахмата» нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил. Что касается удаления Мбенга, то, хотя он и не хотел наступать на ногу Джикии, это всё равно жёлтая карточка, а значит, удаление. Первоначальная ошибка была в моменте с перепалкой Джикии и Мбенга, когда Сухой не показал карточку Георгию. Можно было избежать всех эмоций, показав обе карточки в этой стычке.
Похожий эпизод случился после в моменте стычки Зобнина и Швеца. Нужно было наказывать жёлтыми обоих. Для Швеца карточка стала бы второй, поэтому нужно было его удалить», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 12 августа 2019
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