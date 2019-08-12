«Арсенал» представил третью форму на сезон-2019/20. Она синяя

Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал фотографии резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне.



Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете. Вставки сделаны жёлтыми. Техническим спонсором «канониров» является немецкая фирма adidas.

«Арсенал» в минувшем сезоне английской Премьер-лиги занял пятое место в турнирной таблице, а также добрался до финала Лиги Европы, где проиграл «Челси» со счётом 1:4. Таким образом, команда не сумела выйти в Лигу чемпионов.



В 1-м туре нового розыгрыша АПЛ «канониры» на выезде одолели «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). В следующем туре подопечные Унаи Эмери на своём поле встретятся с «Бёрнли». Матч состоится 17 августа.