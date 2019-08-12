«Арсенал» представил третью форму на сезон-2019/20. Она синяя
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте опубликовал фотографии резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в нынешнем сезоне.
Экипировка выполнена в тёмно-синем цвете. Вставки сделаны жёлтыми. Техническим спонсором «канониров» является немецкая фирма adidas.
«Арсенал» в минувшем сезоне английской Премьер-лиги занял пятое место в турнирной таблице, а также добрался до финала Лиги Европы, где проиграл «Челси» со счётом 1:4. Таким образом, команда не сумела выйти в Лигу чемпионов.
В 1-м туре нового розыгрыша АПЛ «канониры» на выезде одолели «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). В следующем туре подопечные Унаи Эмери на своём поле встретятся с «Бёрнли». Матч состоится 17 августа.
Голосование. Лучшая футбольная форма сезона-2019/20
Мы собрали 10 самых ярких игровых маек со всей Европы, чтобы вы выбрали лучшую. Это будет непросто!
- 12 августа 2019
-
14:11
-
14:02
-
13:58
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:22
-
13:21
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:46
-
12:31
-
12:22
-
12:07
-
12:06
-
11:53
-
11:42
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:07
-
09:47
-
09:39
-
09:26
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:30
Партнерский контент