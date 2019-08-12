«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 1:0.

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Главным судьёй ответного матча назначен Марко Гуида из Италии. Его ассистентами станут Чиро Карбоне и Даниеле Биндони, резервный рефери — Фабио Мареска.

«Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19 и получил право принять участие в квалификации Лиги чемпионов.