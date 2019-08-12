«Дзюба такой же, как на фото, только похудел». Форвард исполнил мечту болельщика

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба перед матчем 5-го тура чемпионата России с «Динамо» исполнил мечту тяжелобольного болельщика. Петербургский клуб пригласил семью 22-летнего Кирилла Шукшина, больного прогрессирующим генетическим заболеванием, на матч в Москву.

В день матча действует особый режим для футболистов, но ради знакомства с Кириллом было сделано исключение.

«Спасибо тебе большое, что приехал. Мне со всего «Инстаграма» столько людей о тебе писали! Спасибо тебе, что переживаешь и болеешь за нас, это очень приятно. Это дорогого стоит, спасибо тебе!» — сказал Дзюба болельщику.



«Дзюба такой же, как и на фотках. Только похудел немного», — цитирует Кирилла Шукшина официальный сайт сине-бело-голубых.