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«Дзюба такой же, как на фото, только похудел». Форвард исполнил мечту болельщика

«Дзюба такой же, как на фото, только похудел». Форвард исполнил мечту болельщика
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба перед матчем 5-го тура чемпионата России с «Динамо» исполнил мечту тяжелобольного болельщика. Петербургский клуб пригласил семью 22-летнего Кирилла Шукшина, больного прогрессирующим генетическим заболеванием, на матч в Москву.

В день матча действует особый режим для футболистов, но ради знакомства с Кириллом было сделано исключение.

«Спасибо тебе большое, что приехал. Мне со всего «Инстаграма» столько людей о тебе писали! Спасибо тебе, что переживаешь и болеешь за нас, это очень приятно. Это дорогого стоит, спасибо тебе!» — сказал Дзюба болельщику.

«Дзюба такой же, как и на фотках. Только похудел немного», — цитирует Кирилла Шукшина официальный сайт сине-бело-голубых.

«Дзюба такой же, как на фото, только похудел» Форвард исполнил мечту болельщика
«Дзюба такой же, как на фото, только похудел» Форвард исполнил мечту болельщика
Фото: ФК «Зенит»
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