Чалов в матче с «Сочи» получил перелом носа

По информации «Чемпионата», нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил перелом носа со смещением в домашнем матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0). Форвард получил травму в компенсированное время.

На 90+3-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.



После пяти туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем матче подопечные Виктора Гончаренко на выезде сыграют со «Спартаком».