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Перишич прошёл медосмотр в «Баварии»

Перишич прошёл медосмотр в «Баварии»
Футбол / Италия 0

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич должен в ближайшее время перейти в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает журналист Гильермо Аранго в «Твиттере», 30-летний футболист прошёл медицинское обследование в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может арендовать Перишича с правом последующего выкупа за € 30 млн. Мюнхенский клуб обратил внимание на хорвата после того, как сорвался трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 34 матчах итальянского национального чемпионата (30 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

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