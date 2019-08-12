Перишич прошёл медосмотр в «Баварии»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич должен в ближайшее время перейти в мюнхенскую «Баварию».



Как сообщает журналист Гильермо Аранго в «Твиттере», 30-летний футболист прошёл медицинское обследование в немецком клубе.



Ранее сообщалось, что «Бавария» может арендовать Перишича с правом последующего выкупа за € 30 млн. Мюнхенский клуб обратил внимание на хорвата после того, как сорвался трансфер полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане.



Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 34 матчах итальянского национального чемпионата (30 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.