Кавани может перейти в клуб Бекхэма
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году может переехать в США. Как сообщил журналист FOX Deportes Альваро Искердо, форвард может стать игроком клуба «Интер» из Майами.
Клуб MLS, владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, начнёт выступления в лиге в 2020 году. При этом Кавани собирается до конца отработать срок действия контракта с «ПСЖ», который истекает в июне следующего года, и стать свободным агентом.
Ранее в «Интер» перешли венесуэльский защитник Кристиан Макун, игравший за молодёжный состав «Ювентуса», а также аргентинские игроки — нападающий Хулиан Карранса и полузащитник Матиас Пеллегрини.
Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл два матча и забил один гол.
«Интер» не хочет платить € 80 млн за Лукаку и может переключиться на Кавани
- 12 августа 2019
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