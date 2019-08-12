Кавани может перейти в клуб Бекхэма

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в следующем году может переехать в США. Как сообщил журналист FOX Deportes Альваро Искердо, форвард может стать игроком клуба «Интер» из Майами.



Клуб MLS, владельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, начнёт выступления в лиге в 2020 году. При этом Кавани собирается до конца отработать срок действия контракта с «ПСЖ», который истекает в июне следующего года, и стать свободным агентом.



Ранее в «Интер» перешли венесуэльский защитник Кристиан Макун, игравший за молодёжный состав «Ювентуса», а также аргентинские игроки — нападающий Хулиан Карранса и полузащитник Матиас Пеллегрини.

Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл два матча и забил один гол.