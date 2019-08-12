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«Локомотив» анонсировал трансфер Джорджевича клипом про лук

«Локомотив» анонсировал трансфер Джорджевича клипом про лук
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» в социальной сети анонсировал переход нападающего Лука Джорджевича. В «Твиттере» столичный клуб опубликовал видеоролик, используя музыку из клипа Kirin J Callinan — Big Enough и использовав изображение лука.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» «железнодорожников».

Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».

В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в четырёх матчах.

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