«Локомотив» анонсировал трансфер Джорджевича клипом про лук

«Локомотив» в социальной сети анонсировал переход нападающего Лука Джорджевича. В «Твиттере» столичный клуб опубликовал видеоролик, используя музыку из клипа Kirin J Callinan — Big Enough и использовав изображение лука.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» «железнодорожников».

Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».



В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в четырёх матчах.