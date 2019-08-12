«Ростов» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 августа в 20:00

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят москвичи Андрей Болотенков и Валентин Мурашов из Москвы. Резервный рефери – ещё один представитель столицы Алексей Матюнин.



После четырёх туров «Ростов», набрав 8 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» (3) — 14-е.



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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