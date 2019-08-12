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Мещеряков: сделка по Джорджевичу лежит в рамках того, на что надеялся «Локо»

Мещеряков: сделка по Джорджевичу лежит в рамках того, на что надеялся «Локо»
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в клуб нападающего Луки Джорджевича из «Зенита».

«Я рад любому игроку, который приходит к нам и желает играть за наш клуб. У Луки есть желание и потенциал для роста. Для нас эта сделка точно лежит в рамках того, на что мы надеялись. И с точки зрения финансов, и спортивной составляющей. Те люди, которые участвовали в переговорах, адекватно и достойно оценивали ситуацию», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».

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