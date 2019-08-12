Григорьянц: удар Миладиновича по Чалову будет рассмотрен КДК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что инцидент с участием нападающего ЦСКА Фёдором Чаловым в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0) будет рассмотрен КДК. Напомним, игрок «армейцев» получил перелом носа. Эпизод будет рассмотрен на заседании 14 августа.
На 90+3-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.
«Удар Миладиновича по Чалову будет рассмотрен КДК. Поводом для этого стали материалы в СМИ», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 августа 2019
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