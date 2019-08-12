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Шишкин стал игроком «Торпедо»

Шишкин стал игроком «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Торпедо» на официальном сайте объявило о заключении контракта с бывшим полузащитником «Краснодара» Романом Шишкиным. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Шишкин отказался от предложения «Тамбова» и подпишет контракт с «Торпедо».

Фото: Официальный сайт «Торпедо»

Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год. Этим летом «быки» сообщили о досрочном расторжении соглашения с хавбеком по обоюдному согласию. Ранее Роман также защищал цвета «Локомотива», «Спартака» и «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне Шишкин на клубном уровне забил 2 мяча в 22 матчах во всех турнирах.

«Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге. В первых семи турах «автозаводцы» одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Столичная команда занимает третье место в турнирной таблице.

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