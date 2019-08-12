«Ростов» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ
Стали известны составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.
- 12 августа 2019
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