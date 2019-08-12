«Ростов» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны составы «Ростова» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 12 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов.



Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.



«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.



Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.