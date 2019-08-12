Шишкин: «Торпедо» — клуб с богатой историей и амбициозными планами на будущее

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился впечатлениями от перехода в московское «Торпедо».



«У меня был разговор с несколькими клубами, но на данном этапе я предпочёл «Торпедо» — клуб с богатой историей и амбициозными планами на будущее. Кроме того не буду скрывать, что свою роль сыграло и то, что чёрно-белые базируются в Москве, а это город, где я планирую остаться. Немаловажным было и тёплое отношение со стороны руководства и тренерского штаба.



Что касается болельщиков „Торпедо“, я успел побывать на матче и обратил внимание, что они ни на минуту не замолкают и всё время поддерживают команду. Что касается самого клуба, то, естественно, я наслышан о традициях «Торпедо». Очень приятно, что я стал частью чёрно-белой семьи, и здорово, что болельщики для команды являются важным звеном.



Я уже разговаривал о целях на сезон с руководством. Хочу, чтобы «Торпедо» вышло в Премьер-Лигу, тем более для этого созданы все условия. Если говорить о личных задачах, то хочу принести команде максимальную пользу своей игрой. Я чувствую, что мне это по силам», — приводит слова Шишкина официальный сайт «Торпедо».

Шишкин стал игроком «Торпедо»