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Роналду: Зидан заставил меня почувствовать себя особенным

Роналду: Зидан заставил меня почувствовать себя особенным
Футбол / Испания 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

«Уверенность, в которой нуждается игрок, зависит не только от него самого, но и от его окружения, других футболистов и тренера. Вы должны чувствовать, что являетесь важной частью команды, и Зидан заставил меня почувствовать себя особенным.

Это мне очень помогло. Зидан уже был человеком, которого я уважал, и, когда он стал моим тренером, я узнал его лучше и стал его большим поклонником. Из-за того, как он говорит, как руководит командой. Он знал, кто способен изменить ситуацию, и всегда был честен. Вот почему наша дружба всегда будет в моём сердце», — приводит слова Роналду A Bola со ссылкой на DAZN.

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