ЦСКА назвал диагнозы травмированных Чалова и Сигурдссона

ЦСКА сообщил подробности о характере повреждений у полузащитника Арнора Сигурдссона и нападающего Фёдора Чалова.

«Обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Оба футболиста получили травмы в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0). Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что у Чалова диагностирован перелом носа.

На 90+3-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.