«Монако» объявил о переходе форварда «Эвертона» Оньекуру
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру. Контракт «Монако» с 22-летним нигерийским игроком рассчитан на пять лет.
«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как „Монако“. Я сделаю всё, чтобы помочь клубу провести хороший сезон. Не могу дождаться встречи с новым коллективом», — отметил форвард.
Видео доступно на странице «Монако» в «Твиттере».
Последние два сезона Оньекуру провёл в аренде. В сезоне-2017/18 нигерийский нападающий играл за «Андерлехт» и выиграл с ним чемпионат Бельгии. В минувшем сезоне Оньекуру выступал в составе «Галатасарая». На его счету 16 голов в 44 матчах за турецкий клуб. Также нападающий играет за национальную команду Нигерии.
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