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Снейдер объявил о завершении карьеры

Снейдер объявил о завершении карьеры
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Голландский полузащитник Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает De Telegraaf.

Последним клубом 35-летнего Снейдера стал катарский «Аль-Гарафа», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 11 матчах катарского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

Ранее голландский полузащитник выступал за амстердамский «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». За сборную Нидерландов футболист провёл 134 матча и забил 30 голов. Вместе с национальной командой Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно.

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