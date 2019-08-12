«Краснодар» прибыл в Португалию на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

Футболисты «Краснодара» прибыли в Португалию на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоится завтра, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 1:0.

Фото доступны на странице «Краснодара» в «Твиттере».



Главным судьёй ответного матча назначен Марко Гуида из Италии. Его ассистентами станут Чиро Карбоне и Даниеле Биндони. В роли резервного рефери выступит Фабио Мареска.



«Краснодар» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19 и получил право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. «Порту» завершил минувший сезон на 2-м месте в таблице чемпионата Португалии.