Гендиректор «Сочи»: Миладинович действовал не специально в эпизоде с Чаловым
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко выразил уверенность, что защитник его команды Иван Миладинович не специально травмировал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).
«Если будет возможность, Миладинович будет присутствовать на заседании КДК. Я ещё не просматривал, насколько игровой там был эпизод. То, что он сделал, это не специально, однозначно.
Таких моментов с нарушениями случается достаточно много. Но это дело ЦСКА. С нами они по этому вопросу не связывались, мы не обсуждали этот вопрос», — приводит слова Рубашко ТАСС.
Напомним, Миладинович ударил Чалова локтем в лицо на 93-й минуте матча, но главный арбитр Виталий Мешков оставил эпизод без внимания.
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