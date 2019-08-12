На украинском стадионе включили песню со словами «Москва, я люблю тебя»

Перед матчем 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Мариуполем» включили песню Timati и DJ Smash со словами «Москва, я люблю тебя». Инцидент произошёл во Львове на стадионе «Украина».

После матча исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин извинился перед украинскими любителями футбола.

«Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно», – написал Ящишин в «Фейсбуке».

Матч «Карпаты» — «Мариуполь» завершился вничью — 1:1. «Мариуполь», набрав четыре очка, занимает седьмое место в турнирной таблице украинского национального чемпионата. «Карпаты» (1) — на 11-м месте. Лидером турнира является «Шахтёр», набравший девять очков.