Луческу прокомментировал слухи о предложении московского «Динамо»

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и петербургского «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, что может возглавить киевское или московское «Динамо».



«Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями «Шахтёра», бывшими игроками команды. Но о работе в «Динамо» речи не шло. Да и как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтёре»?



Что касается московского «Динамо», это также лишь слухи. Тут просто нечего комментировать», — приводит слова Луческу Sport24.

Луческу возглавлял «Шахтёр» с 2004 по 2016 год. Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА. В 2017 году румынский специалист возглавил «Зенит», с которым занял третье место в чемпионате России.