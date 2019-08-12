Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Луческу прокомментировал слухи о предложении московского «Динамо»

Луческу прокомментировал слухи о предложении московского «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и петербургского «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, что может возглавить киевское или московское «Динамо».

«Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями «Шахтёра», бывшими игроками команды. Но о работе в «Динамо» речи не шло. Да и как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтёре»?

Что касается московского «Динамо», это также лишь слухи. Тут просто нечего комментировать», — приводит слова Луческу Sport24.

Луческу возглавлял «Шахтёр» с 2004 по 2016 год. Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА. В 2017 году румынский специалист возглавил «Зенит», с которым занял третье место в чемпионате России.

Луческу отреагировал на слухи о переходе в киевское «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент