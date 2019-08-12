Луческу прокомментировал слухи о предложении московского «Динамо»
Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и петербургского «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, что может возглавить киевское или московское «Динамо».
«Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями «Шахтёра», бывшими игроками команды. Но о работе в «Динамо» речи не шло. Да и как можно возглавить киевское «Динамо» после стольких лет в «Шахтёре»?
Что касается московского «Динамо», это также лишь слухи. Тут просто нечего комментировать», — приводит слова Луческу Sport24.
Луческу возглавлял «Шахтёр» с 2004 по 2016 год. Под его руководством донецкий клуб восемь раз становился чемпионом Украины, а также выиграл Кубок УЕФА. В 2017 году румынский специалист возглавил «Зенит», с которым занял третье место в чемпионате России.
Луческу отреагировал на слухи о переходе в киевское «Динамо»
- 12 августа 2019
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:46
-
22:38
-
22:26
-
22:15
-
22:05
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:41
-
20:29
-
20:25
-
20:18
-
20:04
-
19:49
-
19:49
-
19:34
-
19:18
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:42
-
18:18
-
18:12
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:38
Партнерский контент