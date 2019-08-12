Гол Шомуродова принёс «Ростову» победу в матче с «Крыльями Советов»
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, который отправил мяч в ворота «Крыльев Советов» с подачи полузащитника ростовчан Алексея Ионова на 33-й минуте. Таким образом, «Ростов» продолжил беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится на протяжении 5 матчей.
«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.
- 12 августа 2019
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