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Гол Шомуродова принёс «Ростову» победу в матче с «Крыльями Советов»

Гол Шомуродова принёс «Ростову» победу в матче с «Крыльями Советов»
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, который отправил мяч в ворота «Крыльев Советов» с подачи полузащитника ростовчан Алексея Ионова на 33-й минуте. Таким образом, «Ростов» продолжил беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится на протяжении 5 матчей.

«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
12 августа 2019, понедельник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 – Шомуродов – 33
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