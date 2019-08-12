Консейсау: высока вероятность, что Перейра не сыграет с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром», а также рассказал о состоянии полузащитника «Порту» Данилу Перейры.



«Участие Данилу под вопросом. Он прошёл медицинское обследование и работал с ограничениями. Высока вероятность, что он не сыграет с „Краснодаром“. Всё будет зависеть от его физического состояния.



Все тренеры, которые борются за важные цели, находятся на острие ножа. Мы с нетерпением ожидаем завтрашней игры, она будет невероятно важной. У нас есть естественная мотивация, мы обязаны побеждать всегда», — приводит слова Консейсау пресс-служба «Порту».



Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» завершился победой португальской команды со счётом 1:0.

«Краснодар» прибыл в Португалию на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»