Консейсау: высока вероятность, что Перейра не сыграет с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром», а также рассказал о состоянии полузащитника «Порту» Данилу Перейры.
«Участие Данилу под вопросом. Он прошёл медицинское обследование и работал с ограничениями. Высока вероятность, что он не сыграет с „Краснодаром“. Всё будет зависеть от его физического состояния.
Все тренеры, которые борются за важные цели, находятся на острие ножа. Мы с нетерпением ожидаем завтрашней игры, она будет невероятно важной. У нас есть естественная мотивация, мы обязаны побеждать всегда», — приводит слова Консейсау пресс-служба «Порту».
Напомним, первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» завершился победой португальской команды со счётом 1:0.
- 12 августа 2019
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