Форвард «Рубина» Сагитов перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды
Нападающий «Рубина» Артур Сагитов перешёл в «Нижний Новгород» на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды. Арендное соглашение 19-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20.
«Желаем Артуру успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского «Рубина».
Сагитов является воспитанником академии казанского «Рубина» в ноябре прошлого года нападающий дебютировал за основную команду «Рубина», а в марте 2019 года отметился первым голом в Российской Премьер-Лиге и принёс победу «Рубину» в матче с «Ахматом» (1:0). всего на счету Сагитова 14 матчей за казанскую команду.
«Рубин» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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