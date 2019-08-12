Карпин: игроки «Ростова» понимают, что ещё ничего не сделано

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0)



«Все победы были сложные. В конце матча особенно пришлось терпеть. Но кто сказал, что будет легко? Те проблемы, которые были во втором тайме, мне понятны. Будем исправляться. Мы не собирались так играть второй тайм, действовали неправильно.



Перед началом сезона говорил, что хотелось бы определиться с составом, чтобы он не менялся долгое время. Пока все ребята в строю, все здоровы, удается выставлять стабильный состав.



Ребята в команде собраны амбициозные, они понимают, что ещё ничего не сделано. Если бы проигрывали, все эти дифирамбы превратилось бы в поток сами знаете чего. Ребята понимают, что это всё пока ни о чём», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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