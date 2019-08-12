Карпин: если предложат 50 млн, сам отведу игрока в другой клуб
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что клуб не планирует продавать футболистов в летнее трансферное окно.
«Риска потерять какого-либо игрока нет. Мы озвучили, что никого не продаем. Но если предложат 50 млн, сам отведу игрока в другой клуб», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что скауты стамбульского «Галатасарая» присутствовали на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов» (1:0) и следили за форвардом ростовского клуба Эльдором Шомуродовым, а также за нападающим самарцев Александром Соболевым.
В нынешнем сезоне 24-летний Шомурдов забил четыре гола в РПЛ и делит 1-3-е место в списке лучших бомбардиров с Соболевым и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Источник: «Галатасарай» интересуется Соболевым и Шомуродовым
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