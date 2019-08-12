Карпин: если предложат 50 млн, сам отведу игрока в другой клуб

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что клуб не планирует продавать футболистов в летнее трансферное окно.

«Риска потерять какого-либо игрока нет. Мы озвучили, что никого не продаем. Но если предложат 50 млн, сам отведу игрока в другой клуб», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что скауты стамбульского «Галатасарая» присутствовали на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Крылья Советов» (1:0) и следили за форвардом ростовского клуба Эльдором Шомуродовым, а также за нападающим самарцев Александром Соболевым.

В нынешнем сезоне 24-летний Шомурдов забил четыре гола в РПЛ и делит 1-3-е место в списке лучших бомбардиров с Соболевым и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.