Шомуродов посвятил гол игрокам «Пахтакора», погибшим 40 лет назад

Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал победу команды в матче 5-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0).
«Мне все мои голы нравятся. Особенно когда твоя команда выигрывает. Поэтому мяч в ворота «Крыльев» был особенно важен.
В голевой атаке отлично действовал Ионов — отдал хороший пас. И Хорик Байрамян пропустил мяч, я увидел, что он летит ко мне. Успел подставить ногу. Забивать в матче для меня важно и принципиально. Я нападающий, и это моя работа.
Гол посвящаю «Пахтакору» (40 лет назад разбился самолёт с футболистами «Пахтакора». — Прим. «Чемпионата»)", — приводит слова Шомуродова «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 24-летний Шомурдов забил четыре мяча в РПЛ и делит 1-3-е место в списке лучших бомбардиров с Соболевым и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
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