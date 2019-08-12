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Джорджевич — «Зениту»: я повзрослел вместе с вами и всегда ощущал себя как дома

Джорджевич — «Зениту»: я повзрослел вместе с вами и всегда ощущал себя как дома
Футбол / РПЛ 0

Нападающий Лука Джорджевич, перешедший из «Зенита» в «Локомотив», попрощался с петербургским клубом.

«Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома! Огромная благодарность за вашу поддержку, никогда не забуду время, которое провёл в этом красивом городе!» — написал Джорджевич на своей странице в «Инстаграме».

Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».

В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставаясь на скамейке запасных в четырёх матчах.

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