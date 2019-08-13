Сёмин: мой отпуск всегда начинается с финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, как он проводит отпуск.



«Мой отпуск всегда начинается с финала Лиги чемпионов, на который мы едем с друзьями. И после этого — дней 10-12 отпуска. «Ливерпуль» мне симпатичен, но не было такого, чтобы я болел за кого-то.



Мы периодически устраиваем матчи, Лоськов — заводила в этом деле. Иногда сыграем с массажистами, докторами, обязательно выигрываем. Двигаться надо.



В Орловщину ездил буквально неделю назад, там похоронены мои родители. Футбол там развивается очень слабо. Многое зависит от руководителей», — сказал Сёмин в программе «Футбол России».

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в чемпионате России и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.