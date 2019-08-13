Сёмин: «Краснодар» сильнее всех усилился, с ним можно сравнить «Зенит»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вновь выразил мнение, что команде необходимо усиление состава, а также оценил трансферы конкурентов.
«Состав в этом сезоне у нас ограниченный, большая группа ребят ушла, Фарфан получил серьёзную травму, нет Фернандеша. Ведущим игроком мог бы быть Хвича. Возможно, по таланту он был даже сильнее Измайлова. У «Локомотива» большие потери. Надеюсь, будут приобретения, впереди Лига чемпионов. Это турнир, который не прощает ошибок. Мы должны учесть ошибки прошлого года.
За последнее время «Локомотив» выиграл все призы в российском футболе. Но мы должны двигаться дальше, приобретать более качественных игроков. Тогда мы удержимся на этой вершине. Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате. «Краснодар» сильнее всех усилился, с ним можно сравнить «Зенит». ЦСКА подписал Влашича. «Спартак» совершил два-три серьёзных приобретения. Чемпионат очень тяжёлый.
Я спокоен за вратарскую линию. Гилерме остаётся с «Локомотивом». Помощники Гилерме у нас тоже хорошие. Я думаю, уходить он не хотел, можно сказать, он здесь родился как русский человек. Бразилец родился на русской земле. «Локомотив» и Гилерме были нужны друг другу.
Новости касательно Комличенко? Прессу особенно не читаю. Мелькает много фамилий, нужно спрашивать у руководителя клуба», — сказал Сёмин в программе «Футбол России».
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