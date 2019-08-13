Сёмин: возможно, мы даём Смолову не те упражнения или он мало работает

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о невысокой результативности нападающего команды Фёдора Смолова.
«Почему Смолов не забивает столько, сколько он забивал в «Краснодаре»? Когда что-то не получается, тренеру нужно помочь игроку, футболисту нужно больше работать. Значит, какая-то ситуация работает не так хорошо, как работала раньше. Может мы даём не те упражнения, может он мало работает. В интересах общего дела мы должны разобраться, чтобы «Локомотив» опять претендовал на первые места», — сказал Сёмин в программе «Футбол России».
Смолов перешёл в «Локомотив» летом 2018 года из «Краснодара». Сумма трансфера составила € 9 млн. В составе «железнодорожников» 29-летний провёл 34 матча во всех турнирах и забил 10 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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