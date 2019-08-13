«Монако» сделал предложение «Интеру» по трансферу Икарди

«Монако» заинтересовано в услугах нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, монегаски связались с миланским клубом и сделали предложение по трансферу аргентинского игрока. Сам Икарди пока воздерживается от комментирования возможного перехода и ожидает лучшего предложения.



Ранее сообщалось, что Икарди готов покинуть «Интер». В услугах аргентинского игрока заинтересованы «Рома», «Наполи» и «Ювентус». Форвард хочет присоединиться к клубу из Турина. В это летнее трансферное окно он уже отклонил предложения римлян и неаполитанцев.



В минувшем сезоне 26-летний Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. На счету 33-летнего Джеко 14 мячей и 11 голевых передач в 40 матчах.

«Интер» может обменять Икарди на Джеко с доплатой «Ромы» в € 55-60 млн