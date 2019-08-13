Беленов: не оказался в «Зените» из-за непорядочности людей, с которыми я работал

Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал о том, почему не состоялся его переход в «Зенит» в 2016 году. В впоследствии в питерский клуб перешёл Андрей Лунёв.

«Я мог там оказаться и, наверное, не оказался там, благодаря непорядочности людей, с которыми я раньше там работал. Я с Андреем тоже по этому поводу разговаривал, наверное, получилось так, как суждено было. Поэтому Андрей там стал чемпионом, я его с этим поздравляю. Никакой зависти и злобы не может быть, потому что я занимаюсь своим любимым делом и играю постоянно, у меня нет травм, я в хорошем городе, поэтому никаких вопросов, всё отлично», — приводит слова Беленова ProSportStory.

Беленов является воспитанником белгородского «Салюта». В 2010 году он перешёл в московский «Спартак». Проведя в Москве только один сезон, футболист был продан в «Кубань», где провёл следующие 4,5 года. В январе 2016 года он перешёл в «Анжи», а уже оттуда летом 2017 года попал в «Уфу».