Чистяков: рады, что «Ростов» на втором месте, главное — продолжать в том же духе

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу в матче 5-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0).
«Очень важно, что мы сыграли на ноль. Это долгожданный результат. Думаю, игра болельщикам понравилась, мы показали неплохой футбол в первом тайме. Во второй половине встречи тоже выглядели неплохо, но в конце стали зажиматься. Главное, что победили, очень довольны.
«Прилетит» ли защитной линии от Карпина после этого матча? Пока что ничего не «прилетало». После выходного будем разбирать игру и ошибки, которые, разумеется, были. Может быть, чуть-чуть «прилетит».
Второе место? Пока рано делать какие-то поспешные выводы. Все рады, что мы на втором месте, но главное — продолжать в том же духе», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».
«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.
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