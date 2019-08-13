Бен-Йеддер прибыл на медосмотр в «Монако»
Французский нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер близок к переходу в «Монако», сообщает RMC Sport.
По информации источника, Бен-Йеддер уже прибыл в Монако, где во вторник пройдёт медицинский осмотр. Ожидается, что 29-летний форвард подпишет с французским клубом пятилетний контракт.
Клаусула Бен-Йеддера составляет € 40 млн. Его контракт с «Севильей» рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Бен-Йеддеру проявляли также «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».
Минувший сезон стал самым успешным в карьере футболиста. В 35 матчах чемпионата Испании он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.
В «Монако» может перейти форвард «Челси»
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