Бен-Йеддер прибыл на медосмотр в «Монако»

Французский нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер близок к переходу в «Монако», сообщает RMC Sport.

По информации источника, Бен-Йеддер уже прибыл в Монако, где во вторник пройдёт медицинский осмотр. Ожидается, что 29-летний форвард подпишет с французским клубом пятилетний контракт.

Клаусула Бен-Йеддера составляет € 40 млн. Его контракт с «Севильей» рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Бен-Йеддеру проявляли также «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Минувший сезон стал самым успешным в карьере футболиста. В 35 матчах чемпионата Испании он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.