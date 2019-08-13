Нето готовится к операции на запястье

Вратарь «Барселоны» Нето на днях во время тренировки перед матчем с «Наполи» сломал ладьевидную кость (запястье). Вчера, 12 августа, он прошёл медицинское обследование, которое выявило необходимость оперативного вмешательства, сообщает AS.



Проводить операцию будет глава медицинской службы MotoGP Ксавье Мир. Врачи, проводившие осмотр, считают, что процесс восстановления футболиста займёт около пяти недель.



Нето перешёл в «Барселону» в это межсезонье. Трансфер вратаря из «Валенсии» стоил сине-гранатовым € 26 млн плюс 9 € млн в виде бонусов. Ранее бразильский футболист отыграл за «Атлетико Паранаэнсе», «Фиорентину», «Ювентус», «Валенсию». Нето также является игроком национальной сборной Бразилии.

«Барселоне» придётся более месяца обходиться без Нето