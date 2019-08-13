Лопеш может перейти из «Монако» в «Севилью»

Атакующий полузащитник «Монако» Рони Лопеш в скором времени может перейти в «Севилью». Португальско-бразильский футболист является частью сделки по нападающему Виссаму Бен-Йеддеру, сообщает Marca.



Сегодня, 13 августа, Лопеш пройдёт медосмотр, после чего предстоящий трансфер будет подтверждён. За прошлый сезон Рони принял участие в 29 матчах, в которых забил 4 гола и сделал две голевые передачи.



За свою карьеру Рони отыграл за «Манчестер Сити», «Лилль» и «Монако», проведя в общей сложности 144 матча, в которых забил 34 гола. Также Лопеш является игроком национальной сборной Португалии.



В 2014 году Лопеш вместе с «Манчестер Сити» стал обладателем Кубка Футбольной лиги, а в сезоне 2017/2018 вместе с «Монако» стал финалистом Кубка французской лиги.

Бен-Йеддер прибыл на медосмотр в «Монако»