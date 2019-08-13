Икарди договорился с «Ювентусом»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отказался от контрактов с «Наполи», «Ромой» и «Монако», поскольку аргентинец намерен перейти в «Ювентус», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport.
Икарди уже договорился о 5-летнем контракте с туринцами с зарплатой € 8 млн в год плюс бонусы.
Переход Мауро в «Ювентус» может произойти после того, как туринцы получат средства от продажи нападающих Пауло Дибалы и Марио Манджукича.
26-ти летний аргентинец отыграл за свою карьеру в «Сампдории» и «Интере». Также Икарди с 2013 года является членом национальной сборной Аргентины.
Был признан лучшим бомбардиром Италии в сезоне 2014/2015. В сезоне 2017/2018 был признан футболистом года в Италии. А в 2018 году получил награду за лучшее выступление по версии Gazzetta Sports Awards.
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